Определите виды подчинительной связи в словосочетаниях. Его дом, кто-то из нас, д??е руки, трёх дочерей, желание повторить, спросить их, заменил новым, начал писать, одна строка, увидев брата
Русский язык
Определите виды подчинительной связи в словосочетаниях. Его дом, кто-то из нас, д??е руки, трёх дочерей, желание повторить, спросить их, заменил новым, начал писать, одна строка, увидев брата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Согл.: две руки, трёх дочерей, одна строка управл.: его дом, кто-то из нас, спросить их, заменил новым примык.: желание повторить, увидев брата, начал писать
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