Определите виды подчинительной связи в словосочетаниях. Его дом, кто-то из нас, д??е руки, трёх дочерей, желание повторить, спросить их, заменил новым, начал писать, одна строка, увидев брата

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Определите виды подчинительной связи в словосочетаниях. Его дом, кто-то из нас, д??е руки, трёх дочерей, желание повторить, спросить их, заменил новым, начал писать, одна строка, увидев брата

Автор: Гость