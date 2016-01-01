Правильный вариант пропущенных окончаний имён прилагательных: жить в чуж... город??, начать больш...дело, беседовать с лучш... подругой, добиться хорош... результата.

Русский язык
Правильный вариант пропущенных окончаний имён прилагательных: жить в чуж... город??, начать больш...дело, беседовать с лучш... подругой, добиться хорош... результата.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жить в чужом городе Начать большое дело Беседовать с лучшей подругой Добиться хорошего результата
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