Найти сумму и разность одночленов

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1) a) a² - a+1+a+1 = a² +1 б) a² - a+1-(a+1)=a² -a+1-a-1= a² -2a 2) a) x²+xy+y² +x²-xy+y² = 2x² +2y² б) x²+xy+y² -(x²-xy+y²) = x² +xy+y²-x²+xy-y² = 2xy 3) a) 3x+7y+2x-5y = 5x+2y б) 3x+7y-(2x-5y) = 3x+7y-2x+5y = x+12y 4) a) 8a+9b-10c+9a-10b+11c = 17a-b-c б)8a+9b-10c-(9a-10b+11c) = 8a+9b-10c-9a+10b-11c = -a+19b-21c