Найти сумму и разность одночленов

Математика
Найти сумму и разность одночленов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) a)  a² - a+1+a+1 = a²  +1      б) a² - a+1-(a+1)=a² -a+1-a-1= a²  -2a 2) a)  x²+xy+y² +x²-xy+y² = 2x² +2y²      б) x²+xy+y² -(x²-xy+y²) = x² +xy+y²-x²+xy-y² = 2xy 3) a) 3x+7y+2x-5y = 5x+2y    б) 3x+7y-(2x-5y) =  3x+7y-2x+5y = x+12y 4) a) 8a+9b-10c+9a-10b+11c = 17a-b-c     б)8a+9b-10c-(9a-10b+11c) = 8a+9b-10c-9a+10b-11c = -a+19b-21c      
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