Найти сумму всех трехзначных чисел, каждое из которых является произведением чет??рёх между собой простых чисел а) 10494 б)10000 в) 12085

Математика

Найти сумму всех трехзначных чисел, каждое из которых является произведением чет??рёх между собой простых чисел а) 10494 б)10000 в) 12085

Автор: Гость