Образуйте от глаголов формы изъявит.накл (1л,ед.ч,наст,вр), сослагательного (м.р.,ед.??) и повелительного (ед.ч) Слушать, бродить, жить, везти, стричь , знать, зажечь
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Образуйте от глаголов формы изъявит.накл (1л,ед.ч,наст,вр), сослагательного (м.р.,ед.??) и повелительного (ед.ч) Слушать, бродить, жить, везти, стричь , знать, зажечь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушаешь, слушал бы, слушай бродишь, бродил бы, броди живешь, жил бы, живи везешь, вез бы, вези стрижешь, стриг бы, стриги знаешь, знал бы, знай зажигаешь, зажег бы, зажги (зажигай)
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