Образуйте от глаголов формы изъявит.накл (1л,ед.ч,наст,вр), сослагательного (м.р.,ед.??) и повелительного (ед.ч) Слушать, бродить, жить, везти, стричь , знать, зажечь

Русский язык
Образуйте от глаголов формы изъявит.накл (1л,ед.ч,наст,вр), сослагательного (м.р.,ед.??) и повелительного (ед.ч) Слушать, бродить, жить, везти, стричь , знать, зажечь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слушаешь, слушал бы, слушай бродишь, бродил бы, броди живешь, жил бы,  живи везешь,  вез бы,  вези стрижешь,  стриг бы,  стриги знаешь,  знал бы,  знай  зажигаешь, зажег бы,  зажги (зажигай)
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