Помогите плииз СРОЧНО НАДО
Русский язык
Помогите плииз СРОЧНО НАДО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех случаях глагол - инфинитив является частью сказуемого, как, например, 1) начал разыскивать 2) решили заняться 3) запретил читать 4) велела поставить 5) не стану описывать 6) велели гулять 7) попросила проводить 8) советовали купаться
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