Помогите плииз СРОЧНО НАДО

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Во всех случаях глагол - инфинитив является частью сказуемого, как, например, 1) начал разыскивать 2) решили заняться 3) запретил читать 4) велела поставить 5) не стану описывать 6) велели гулять 7) попросила проводить 8) советовали купаться