Вычислите площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями y=3^x, y=0, x=-1, x=2

Математика
Вычислите площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями y=3^x, y=0, x=-1, x=2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используем геометрический смысл определенного интеграла. Площадь фигуры равна определенному интегралу от функции 3^x в пределах от -1 до 2. Имеем:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите срочно сейчас олимпиада по каз яз
Ответить
Биология
что выделяют сальные железы
Ответить
Математика
Запиши выраженияи найди их значения: к сумме чисел 9 и 1 прибавь 2; из разности чисел 12 и 2 вычти 1; к сумме чисел 8 и 2 прибавь 1; из разности чи...
Ответить
Математика
Найдите наименьшее из чисел , кратные 12 и 16. 1)192. 2)4 3)48 4)54
Ответить
Физика
РЕБЯТ,ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ СРОЧНО! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответить