Вычислите площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями y=3^x, y=0, x=-1, x=2
Математика
Вычислите площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями y=3^x, y=0, x=-1, x=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используем геометрический смысл определенного интеграла. Площадь фигуры равна определенному интегралу от функции 3^x в пределах от -1 до 2. Имеем:
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