РЕБЯТ,ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ СРОЧНО! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Гость: Гость:

Часть А 1-3 2-4 3-3 4-4 5-3 6-123 Решения. 2) Q=2400*0,2*(46,5-36,5)=8400 Дж= 8,4 кДж 3) Q=mq=10*1,5*10⁷=1,5*10⁸ Дж 4) Q=cm(ΔT₂-T₁)=4200*0,1(50-29,5)=8610 Дж 5) Q=cm(ΔT₂-T₁)=920*0.05(70-20)=2300 Дж=2.3 кДж (2.25 кДж никак не получаются) Часть Б 1) Q₁ = Q₂ c*m₁(t-t₁)=c*m₂(t₂-t) m₁(25-20)=m₂*(50-25) m₁*5=m₂*25 m₁=m₂*5=100*5=500 г 2) потерь тепла нет по условию Q₂ =q₂m₂ = q₂*V₂*p₂ Q₁ =c₁m₁(T₂-T₁)=c₁V₁p₁(T₂-T₁) q₂*V₂*p₂ =c₁V₁p₁(T₂-T₁) V₁= q₂*V₂*p₂ / ( c₁p₁(T₂-T₁) ) =(4.6*10^7*0.5*10^-3*800) / (4200*1000*(100-20))= 0.0548 м³ =54.8 л≈55 л. На часть С голова уже отказывается соображать. Как смог)