Как называеться основное тело гриба ?
Биология
Как называеться основное тело гриба ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основное тело гриба - грибница (мицелий)
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