Содержание картины Моно Лизы
История
Содержание картины Моно Лизы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Искусство Италии 15 и 16-го веков Картина художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза» (Mona Lisa) или «Джоконда» (La Gioconda). Размер картины 77 x 53 см, дерево, масло. Около 1503 года Леонардо приступил к работе над портретом Моны Лизы, супруги богатого флорентийца Франческо Джокондо. Произведение это, известное простонародной публике под наименованием «Джоконда», получило восторженную оценку уже у современников. Слава картины была настолько велика, что впоследствии вокруг нее складывались легенды. Ей посвящена огромная литература, большая часть которой далека от объективной оценки леонардовского создания.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Русский язык