Определите формулу углеводорода , массовая доля углерода в котором равна 84,21% относительная плотность в-ва по воздуху состовляетт3,93
Химия
Определите формулу углеводорода , массовая доля углерода в котором равна 84,21% относительная плотность в-ва по воздуху состовляетт3,93
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Массовая доля водорода будет 100-84,21=15,79 С:Н=84,21/12:15,79/1=7,017:15,79 Значит простейшая формула вещества будет СН2 Молярная масса СН2 равна 12+2=14 молярная масса исходного вещества равна 3,93*29=113,97 113,97/14=8 значит нужно увеличить простейшую формулу в 8 раз Получается С8Н16-октен
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