Объем сообщения,содержащего 2048 символов,составил 1/512мбайта.Каков размер алфавита,с помощью которого записано сообщение?
Информатика
Объем сообщения,содержащего 2048 символов,составил 1/512мбайта.Каков размер алфавита,с помощью которого записано сообщение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение задачи в приложении.
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