Помогите , Творческий проект по теме "Я и бизнес"
Обществознание
Помогите , Творческий проект по теме "Я и бизнес"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эммм.. Ну например можно было бы сделать презентацию или доклад с распечатками. Помогу с текстом Я и бизнес Обычно школьники подрабатывают ,если они учатся в школе.Например можно описать схему раздачи листовок или езе чего либо.
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