Откуда берется остаток фосфорной кислоты при восстановлении АТФ и при фотосинтезе
Биология
Откуда берется остаток фосфорной кислоты при восстановлении АТФ и при фотосинтезе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При отделении одного остатка фосфорной кислоты АТФ переходит в АДФ (аденозиндифосфорную кислоту), если отделяется еще один остаток фосфорной кислоты, то АДФ переходит в АМФ(аденозинмонофосфорную кислоту), что бывает крайне редко. Место отделившегося остатка фосфорной кислоты занимает молекула воды. Отделение каждого остатка фосфорной кислоты происходит с помощью ферментов, при этом выделяется 40 кДж (а при разрыве обычных ковалентных связей — около 12 кДж энергии).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Алгебра
Русский язык
Химия
Определите формулу углеводорода , массовая доля углерода в котором равна 84,21% относительная плотность в-ва по воздуху состовляетт3,93
Обществознание