Откуда берется остаток фосфорной кислоты при восстановлении АТФ и при фотосинтезе

Биология
Откуда берется остаток фосфорной кислоты при восстановлении АТФ и при фотосинтезе
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При отделении одного остатка фосфорной кислоты АТФ перехо­дит в АДФ (аденозиндифосфорную кислоту), если отделяется еще один остаток фосфорной кислоты, то АДФ переходит в АМФ(аденозинмонофосфорную кислоту), что бывает крайне редко. Место отделившегося остатка фосфорной кислоты занимает мо­лекула воды. Отделение каждого остатка фосфорной кислоты происходит с помощью ферментов, при этом выделяется 40 кДж (а при разрыве обычных ковалентных связей — около 12 кДж энергии).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Докажите,что разность чисел 17x+y и 2x-4y делится на 5, если x т y- натуральные числа
Ответить
Алгебра
Помогите решить,умоляю
Ответить
Русский язык
Ромогите пожалуйста!!
Ответить
Химия
Определите формулу углеводорода , массовая доля углерода в котором равна 84,21% относительная плотность в-ва по воздуху состовляетт3,93
Ответить
Обществознание
Помогите , Творческий проект по теме "Я и бизнес"
Ответить