Докажите,что разность чисел 17x+y и 2x-4y делится на 5, если x т y- натуральные числа

Алгебра
Докажите,что разность чисел 17x+y и 2x-4y делится на 5, если x т y- натуральные числа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17x+y           2x-4y  Если х и у натуральные числа К примеру возьмем х=4                                  у=5 17*4+5=73        2*4-4*5=-12 Разность чисел 73-(-12)=85  85 делится на 5 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить,умоляю
Ответить
Русский язык
Ромогите пожалуйста!!
Ответить
Химия
Определите формулу углеводорода , массовая доля углерода в котором равна 84,21% относительная плотность в-ва по воздуху состовляетт3,93
Ответить
Обществознание
Помогите , Творческий проект по теме "Я и бизнес"
Ответить
Алгебра
Преобразуйте выражения. использую формулу сокращенного умножения номер 89
Ответить