Докажите,что разность чисел 17x+y и 2x-4y делится на 5, если x т y- натуральные числа
Алгебра
Докажите,что разность чисел 17x+y и 2x-4y делится на 5, если x т y- натуральные числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17x+y 2x-4y Если х и у натуральные числа К примеру возьмем х=4 у=5 17*4+5=73 2*4-4*5=-12 Разность чисел 73-(-12)=85 85 делится на 5
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