Мама и дочь едят шоколадку. Дочь откусывает половину, отдает маме, мама откусывает еще потовину остатка и одает дочке. И так далее. какую часть шоколадки съела дочь? помогите пожалуйста

Математика
Мама и дочь едят шоколадку. Дочь откусывает половину, отдает маме, мама откусывает еще потовину остатка и одает дочке. И так далее. какую часть шоколадки съела дочь? помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сколько я понимаю была шоколадка , дочь съела половину то есть 1/2 часть, ведь там не сказано на сколько частей поделена шоколадка.. Ну думаю так..Вот если взять торт и поделить его на 4 части и съесть половину то будет 2/4 части.
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