Что называют линией перемены дат

География
Что называют линией перемены дат
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линия перемены даты — условная  линия на поверхности земного шара, проходящая от полюса до полюса, по разные стороны которой местное время отличается на сутки.
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