Что называют линией перемены дат
География
Что называют линией перемены дат
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Линия перемены даты — условная линия на поверхности земного шара, проходящая от полюса до полюса, по разные стороны которой местное время отличается на сутки.
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