В какой битве Александр первый возглавлял русскую армию?
История
В какой битве Александр первый возглавлял русскую армию?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
￼ Александр I Благословенный 12 декабря 1777 – 19 ноября 1825 Сражения и победы Российский император, победитель Наполеона. Александр I грациозно отклонил официальное командование русскими войсками: «Все люди честолюбивы; признаюсь откровенно, что и я не менее честолюбив... Но когда я подумаю, как мало я опытен в военном искусстве… невзирая на мое честолюбие, я готов охотно пожертвовать моею славою для блага армии». А уже после победы над Бонапартом, резюмировал: «Бог ниспослал мне власть и победу для того, чтобы я доставил вселенной мир и спокойствие». Не как полководец, а как инициатор неуклонной, неумолимой борьбы и организатор победы над крупнейшим полководцем эпохи - таким стремился войти в историю Александр I.
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