Найти x из пропорций 1) 6,4:7,2=5,6x:0,9 2) 64/9:8/3x=4,8:3,2
Алгебра
Найти x из пропорций 1) 6,4:7,2=5,6x:0,9 2) 64/9:8/3x=4,8:3,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6,4÷7,2=5,6х÷0,9 6,4*0,9=7,2*5,6х (6,4*0,9)÷7,2=5,6х 5,76÷7,2=5,6х 0,8=5,6х х=0,8÷5,6 х=8/56=1/7
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