Найти закономерность и вписать недостающую цифру: 14 22 ...... 5 Задали в первом кла??се.
Математика
Найти закономерность и вписать недостающую цифру: 14 22 ...... 5 Задали в первом кла??се.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,22,13,5.Вроде так 22-14=8 13-5=8 Ответ:13.
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