Помогите пожалуйста задание 12,Заранее спасибо
Английский язык
Помогите пожалуйста задание 12,Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Give me this yellow dolls. Take those blue toy. Give me these red balls. Take that white kitten.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу! Можно пожалуйста с решением! Волк стал догонять лису, когда между ними было 75целых3/5 метра. Скорость волка 1...
Русский язык
1.укажите количественное числительное 1) сорок первый 2)пятый 3) пятьдесят девятый 4) двести семь 2. определите степень сравнения имени прилагате...
Математика