Помогите пожалуйста задание 12,Заранее спасибо

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Помогите пожалуйста задание 12,Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Give me this yellow dolls. Take those blue toy. Give me these red balls. Take that white kitten.
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