Помогите пожалуйста решить задачу! Можно пожалуйста с решением! Волк стал догонять лису, когда между ними было 75целых3/5 метра. Скорость волка 16,8 метров в секунду. Лиса убегала от волка со скоростью 10,5 метров в секунду. Ч...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу! Можно пожалуйста с решением! Волк стал догонять лису, когда между ними было 75целых3/5 метра. Скорость волка 16,8 метров в секунду. Лиса убегала от волка со скоростью 10,5 метров в секунду. Через сколько секунд волк догонит лису?

Автор: Гость