Помогите пожалуйста решить задачу! Можно пожалуйста с решением! Волк стал догонять лису, когда между ними было 75целых3/5 метра. Скорость волка 16,8 метров в секунду. Лиса убегала от волка со скоростью 10,5 метров в секунду. Ч...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу! Можно пожалуйста с решением! Волк стал догонять лису, когда между ними было 75целых3/5 метра. Скорость волка 16,8 метров в секунду. Лиса убегала от волка со скоростью 10,5 метров в секунду. Через сколько секунд волк догонит лису?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из скорости волка вычтем скорость лисы:16 4/5-10 1/2= 16,8-10,5= 6,3 м/с- разность скоростей волка и лисы.Разделим расстояние на разность скоростей 75 3/5 :6,3= 75,6:6,3= 12 секОтвет: 12 секунд.
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