Решить уравнение x-6-3(x-2)=3(4-x)+13
Алгебра
Решить уравнение x-6-3(x-2)=3(4-x)+13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X-6-3x+6=12-3x+13 x-3x+3x=12+13 x=25 проверка: 25-6-3(25-2)=3(4-25)+13 19-75+6=12-75+13 -50=-50
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