Просклонять по падежам (четыре тысячи девятьсот восемьдесят три)
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Просклонять по падежам (четыре тысячи девятьсот восемьдесят три)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п.-четыре тысячи девятьсот восемьдесят три Р.П.- четырёх тысяч девятисот восьмидесяти трёх Д.п. четырём тысячам девятистам восьмидесяти трём В.п -четыре тысячи девятьсот восемьдесят три Т.п.-четырьмя тысячами девятьюстами восьмьюдесятью тремя П.п.- о четырёх тысячах девятистах восьмидесяти трёх.
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