Прочитай названия пяти веществ: молоко, стекло, гранит, бензин, вода Заполни табл??цу. Запиши в ней общее название для каждой группы веществ и перечисли веществ и перечисли вещества, которые относятся к этой группе. Общее наз...

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Прочитай названия пяти веществ: молоко, стекло, гранит, бензин, вода Заполни табл??цу. Запиши в ней общее название для каждой группы веществ и перечисли веществ и перечисли вещества, которые относятся к этой группе. Общее название группы веществ Названия веществ, относящихся к данной группе Группа 1 Группа 2

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