Вычисли пример прямоугольника со сторонами 4см и 5см и начерти отрезок ,длина кото??ого в 3 раза меньше ,чем периметр этого прямоугольника

Математика

Вычисли пример прямоугольника со сторонами 4см и 5см и начерти отрезок ,длина кото??ого в 3 раза меньше ,чем периметр этого прямоугольника

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