Вычисли пример прямоугольника со сторонами 4см и 5см и начерти отрезок ,длина кото??ого в 3 раза меньше ,чем периметр этого прямоугольника
Математика
Вычисли пример прямоугольника со сторонами 4см и 5см и начерти отрезок ,длина кото??ого в 3 раза меньше ,чем периметр этого прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2*(а+b) P=2*(4+5)=18 18:3=6 Следовательно чертишь отрезок длиной 6 см
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