Газ массой 20г при давлении 3МПа и температуре 27градусов цельсия занимает обьем 8,3л. определить молекулярную массу и вид газа

Физика

Газ массой 20г при давлении 3МПа и температуре 27градусов цельсия занимает обьем 8,3л. определить молекулярную массу и вид газа

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