Газ массой 20г при давлении 3МПа и температуре 27градусов цельсия занимает обьем 8,3л. определить молекулярную массу и вид газа
Физика
Газ массой 20г при давлении 3МПа и температуре 27градусов цельсия занимает обьем 8,3л. определить молекулярную массу и вид газа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PV=m/M*RT T=27+273=300K V= 8,3*10∧-3 куб. м p=3000000Па m= 0,02 кг М=ТmR/pV M=300*0,02*8,31/3000000*8,3*10∧-3=2*10∧-3 кг/моль= 0,002 кг/моль Это водород Н2
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