Даны один конец отрезка А(2; 3; -1) и его середина С(1; 1; 1) найдите второй конец отрезка В(x; y; z)

Математика

Даны один конец отрезка А(2; 3; -1) и его середина С(1; 1; 1) найдите второй конец отрезка В(x; y; z)

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