В магазин привезли 30 ящиков с черешней по 16 кг в каждом.Черешню продавали по цене 90 руб за кг. Какова стоимость всей привезённой черешни
Математика
В магазин привезли 30 ящиков с черешней по 16 кг в каждом.Черешню продавали по цене 90 руб за кг. Какова стоимость всей привезённой черешни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30×16×90=43,200 рублей
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