В магазин привезли 30 ящиков с черешней по 16 кг в каждом.Черешню продавали по цене 90 руб за кг. Какова стоимость всей привезённой черешни

Математика

В магазин привезли 30 ящиков с черешней по 16 кг в каждом.Черешню продавали по цене 90 руб за кг. Какова стоимость всей привезённой черешни

Автор: Гость