1.укажите количественное числительное 1) сорок первый 2)пятый 3) пятьдесят девятый 4) двести семь 2. определите степень сравнения имени прилагательного в предложении Утром начался восход на самую высокую вершину горы. 1) прос...
Русский язык
1.укажите количественное числительное 1) сорок первый 2)пятый 3) пятьдесят девятый 4) двести семь 2. определите степень сравнения имени прилагательного в предложении Утром начался восход на самую высокую вершину горы. 1) простая срав. 2) составн. срав. 3) прост. превос. 4) состав. превос.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количественное имя числительное -двести семь.Составная форма превосходной степени образуется путём соединения слов -самый,наиболее,наименее ,значит это будет 4 вариант.
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