1.укажите количественное числительное 1) сорок первый 2)пятый 3) пятьдесят девятый 4) двести семь 2. определите степень сравнения имени прилагательного в предложении Утром начался восход на самую высокую вершину горы. 1) прос...

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1.укажите количественное числительное 1) сорок первый 2)пятый 3) пятьдесят девятый 4) двести семь 2. определите степень сравнения имени прилагательного в предложении Утром начался восход на самую высокую вершину горы. 1) простая срав. 2) составн. срав. 3) прост. превос. 4) состав. превос.

Автор: Гость