Запиши три таких значения переменной, чтобы неравенство было верным 80 000 * x lt; 240 000

Математика
Запиши три таких значения переменной, чтобы неравенство было верным 80 000 * x lt; 240 000
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80000х<240000 x<240000:80000 х<3 0; 1; 2.
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