Почему загрезняется воздух в помешении

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Почему загрезняется воздух в помешении
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не убераться то будет скапливаться пыль и летать в помещении.
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