Алексей задумал три натуральных числа из которых второе больше первого на 3 а третье больше суммы первого и второго на 11 . Известно, что квадрат второго числа равен произведению первого и третьего . Найди сумму этих трёх чисел

Математика

Алексей задумал три натуральных числа из которых второе больше первого на 3 а третье больше суммы первого и второго на 11 . Известно, что квадрат второго числа равен произведению первого и третьего . Найди сумму этих трёх чисел

Автор: Гость