Найти закономерность в каждом ряду и продолжи ряды чисел. 20 13 30 24 40 35

Математика
Найти закономерность в каждом ряду и продолжи ряды чисел. 20 13 30 24 40 35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала следующее на 7 меньше, послеследующее на 17 больше, затем следующее на 6 меньше, а число, стоящее за ним на 16 больше, далее число на 5 меньше, значит, следующее число должно быть на 15 больше, т.е. это 35 + 15 = 50
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