Какое спряжения у причастия движимий
Русский язык
Какое спряжения у причастия движимий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДвижИМый--страдательное причастие настоящего времени, поэтому пишется с суффиксом "ИМ". видИМый, гонИМый, слышИМый
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1. Выберите в скобках правильную степень прилагательного: 1.Nick is (happier, the happiest) boy that I know. – Ник – самый счастливый мальчик, ко...
Алгебра
Выполните умножение: а) (3+4а) (2а+6) в) (7-4х) (8-3Х) б) (3а+а"во второй степени") (4-5а) г )(-3??-4) (3х-4) ---------------------------...