611:7 792:6 847:3 968:9

Математика
611:7 792:6 847:3 968:9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
611:7=87(ост.2) 792:6=132 847:3=282(ост.1) 968:9=107(ост.5)
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