Стороны прямоугольника относятся как 5:7 . Найти стороны ,если P = 240

Гость: Гость:

Пусть одна сторона равна x, тогда другая - 7х/5. P =2(a+b). Составим уравнение: 2(x+7x/5)=240 x+7x/5=120 12x/5=120 |*5 12x=600 |:12 x=50 1-ая сторона равна 50, тогда 2-я - 7*50/5=70, но так как прямоугольник является параллелограммом, то его противолежащие стороны попарно равны по свойству параллелограмма. Значит 1-я сторона равна 50, 2-я - 70, 3-я - 50, 4-я - 70. Ответ: 50, 70, 50, 70.