Что характеризует удельная теплоемкость вещества?

Физика
Что характеризует удельная теплоемкость вещества?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Характеризует теплоусвояемость единицы массы физической системы при нагреве на 1 градус.
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