Очень добрый. Одним словом как будет?
Русский язык
Очень добрый. Одним словом как будет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предобрый, добросердечный, душевный, отзывчивый
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