Найдите координаты векторов a+b и a-b если a {-8;16}и b{13;-6}
Математика
Найдите координаты векторов a+b и a-b если a {-8;16}и b{13;-6}
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеешь a(-2;3;6), b(0;6;-8) складывая векторы ты попарно складываешь соответствующие координаты векторов потому имеем (a+b) = (-2+0; 3+6; 6 +(-8))=(-2; 9; -2). т. е. получили новый вектор. скалярное умножение векторов суть сумма попарно перемноженных соответствующих координат векторов и потому имеем b(a+b) = (0;6;-8) (-2; 9; -2) = 0*(-2) + 6*9 + (-8)*(-2)=70
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