Найдите координаты векторов a+b и a-b если a {-8;16}и b{13;-6}

Гость: Гость:

Имеешь a(-2;3;6), b(0;6;-8) складывая векторы ты попарно складываешь соответствующие координаты векторов потому имеем (a+b) = (-2+0; 3+6; 6 +(-8))=(-2; 9; -2). т. е. получили новый вектор. скалярное умножение векторов суть сумма попарно перемноженных соответствующих координат векторов и потому имеем b(a+b) = (0;6;-8) (-2; 9; -2) = 0*(-2) + 6*9 + (-8)*(-2)=70