Длина Даньян-Куньшаньского виадука в Китае 164,8 км. Запиши эту длину в м.
Физика
Длина Даньян-Куньшаньского виадука в Китае 164,8 км. Запиши эту длину в м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
164800 метров. просто это число умножаешь на 1000
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