По теме " Как нужно относиться к своим родителям

Русский язык
По теме " Как нужно относиться к своим родителям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РОДИТЕЛИ -ЭТО СВЕТОЕ. Это единственное положительное что есть в нашей жизнь.К родителям нужно относиться с УВАЖЕНИЕ ,ЛЮБОВЬЮ,ЗАБОТОЙ.Нужно всегда помогать ,во что бы это не было.
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