Помогите пожалуйста номер 359 (2,4,6)

Математика
Помогите пожалуйста номер 359 (2,4,6)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,35+(359-63,8):14,4=26,85 359-63,8=259,2 я сама хорошо не поняла по-моему так но вам желаю удачи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить!!! Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 3 часа. Такое ж?? расстояние бревно проплывает по реке за 9 часов. Сколько вре...
Ответить
Математика
Смешали 10% и 25% раствор соли и получили 3кг 20% раствора соли.Какое количество каждого раствора было использовано
Ответить
Английский язык
Помогите пож!)))Английский.Ответьте на вопросы.Помогите люди добрые.(Очень нужно) 1)Do the pupils often go to the library? 2)Do you go the Inst...
Ответить
Английский язык
Исправь не правильное (заранее спасибо!)
Ответить
Литература
Сочинение рассуждение на тему эраст злодей или коварный соблазнитель прошу помочь
Ответить