Помогите пожалуйста номер 359 (2,4,6)
Математика
Помогите пожалуйста номер 359 (2,4,6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,35+(359-63,8):14,4=26,85 359-63,8=259,2 я сама хорошо не поняла по-моему так но вам желаю удачи.
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