Следствием взаимного притяжения Земли и луны является
География
Следствием взаимного притяжения Земли и луны является
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возникновение приливов и отливов.....,........,,.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Зробити зв'язок у реченнях. 1.Прибережнi лiси припали разом з польовими квiтами до ??оди. 2.Буйний вiтер зривае листя з горобини. 3.Зiв'яле л...
Математика
В магазине было 285 костюмов. туда привезли ещё несколько костюмов, после чего их стало 387. сколько костюмов привезли в магазин. Пожалуйста доба...
Математика