Следствием взаимного притяжения Земли и луны является

География
Следствием взаимного притяжения Земли и луны является
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Гость:
Возникновение приливов и отливов.....,........,,.
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