Бала қоңыз коян,туралы өтірік өйлен құрау
Қазақ тiлi
Бала қоңыз коян,туралы өтірік өйлен құрау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бала бала балпылдақ,қоныз келді қалқылдап қоян жүред селкілдеп
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какое количество теплоты потребуется для нагревания латуни массой 250 г от 20 до 620 Цельсия крадуса
Литература
Как решить два поезда движутся из двух городов навстречу друг другу со скоростью 60км/ч и 80км/ч. На каком расстояние друг от друга будут поезда за...
Математика