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Сколько будет 23/40-9/20+1/16?
Математика
Сколько будет 23/40-9/20+1/16?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23/40-9/20+1/16=46/80-36/80+5/80=15/80=3/16
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