Помогите английский 4 класс!!!

Английский язык
Помогите английский 4 класс!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Will it rain Tomorrow? yes,it will 2)does he bought... yes,he does 3)в общем подставляй сначало помощник(did,does,have,has,be(is,are,am и т.д)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Самолет вылитевший из Минска приземлился на аэродрлм.
Ответить
Химия
С кислородом, азотом и хлором при комнатной температуре реагирует. 1. Берилий 2. Натрий 3. Литий 4. Алюминий
Ответить
Геометрия
В паралелограмме ABCD диагонали BD и AC рааны. каков вид параллерограмма ABCD
Ответить
Українська мова
Дібрати синоніми до фразеологічних одиниць. З одним із фразеологізмів, на вибір, скласти твір-мініатюру обсягом 0,5 ст. Пустити червоного півня, ...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать памятку на тему не шути с огнем и там надо написать про это Ещё 5-7 предложений
Ответить