Помогите английский 4 класс!!!
Английский язык
Помогите английский 4 класс!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Will it rain Tomorrow? yes,it will 2)does he bought... yes,he does 3)в общем подставляй сначало помощник(did,does,have,has,be(is,are,am и т.д)
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