Краткое содержание о великой отечественной войне?

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Великая Отечественная война 1941-1945Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.) – война между СССР, Германией и ее союзниками в рамках Второй Мировой войны на территории СССР и Германии. Германия напала на СССР 22 июня 1941 года с расчётом на короткую военную компанию, однако война затянулась на несколько лет и окончилась полным поражением Германии. Великая Отечественная война стала завершающим этапом Второй Мировой.Причины Великой Отечественной войныПосле поражения в Первой Мировой войне Германия осталась в тяжелом положении – политическая ситуация была нестабильная, экономика находилась в глубоком кризисе. Примерно в это время к власти пришел Гитлер, который, благодаря своим реформам в экономике, смог быстро вывести Германию из кризиса и тем самым завоевать доверие власти и народа. Встав во главе страны, Гитлер начал проводить свою политику, которая основывалась на идее превосходства немцев над другими расами и народами. Гитлер не только хотел взять реванш за проигрыш в Первой Мировой, но и подчинить своей воле весь мир. Результатом его притязаний стало нападение Германии на Чехию и Польшу, а затем, уже в рамках начавшейся Второй Мировой и на другие страны Европы.До 1941 года между Германией и СССР существовал договор о ненападении, однако Гитлер нарушил его, напав на СССР. Для того, чтобы завоевать Советский Союз командование Германии разработало план стремительного нападения, которое должно было принести победу в течение двух месяцев. Завладев территориями и богатствами СССР, Гитлер мог вступить в открытую конфронтацию с США за право мирового политического господства.Нападение было стремительным, однако не принесло желаемых результатов – русская армия оказала более сильное сопротивление, чем предполагали немцы, и война затянулась на долгие годы.Сроки Великой Отечественной войны: 22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года.Основные периоды Великой Отечественной войныПервый период (22 июня 1941 г. -18 ноября 1942 г.) В течение года после нападения Германии на СССР, немецкая армия смогла завоевать значительные территории, в число которых входили Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Белоруссия и Украина. После этого войска двинулись вглубь страны с целью захватить Москву и Ленинград, однако, несмотря на неудачи русских солдат в начале войны, немцам не удалось взять столицу. Ленинград был взят в блокаду, но в город немцев не пустили. Битвы за Москву, Ленинград и Новгород продолжались вплоть до 1942 года.Период коренного перелома (1942 – 1943 гг.) Средний период войны носит такое название из-за того, что именно в это время советские войска смогли взять преимущество в войне в свои руки и начать контрнаступление. Армии немцев и союзников постепенно начали отступать обратно к западной границе, множество иностранных легионов были разбиты и уничтожены. Благодаря тому, что вся промышленность СССР в это время работала на военные нужды, советской армии удалось значительно увеличить свое вооружение и оказать достойное сопротивление. Армия СССР из обороняющейся превратилась в нападающую.Финальный период войны (1943 – 1945 гг.). В этот период СССР начала отвоевывать оккупированные немцами земли и продвигаться в сторону Германии. Был освобожден Ленинград, советские войска вошли в Чехословакию, Польшу, а затем и на территорию Германии. 8 мая был взят Берлин, а немецкие войска объявили о безоговорочной капитуляции. Гитлер повесился, узнав о проигранной войне. Война закончилась. Основные битвы Великой Отечественной войныОборона Заполярья (29 июня 1941 — 1 ноября 1944);Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 — 27 января 1944); Битва за Москву(30 сентября 1941 — 20 апреля 1942); Ржевская битва (8 января 1942 — 31 марта 1943);Курская битва (5 июля — 23 августа 1943); Сталинградская битва (17 июля 1942 — 2 февраля 1943); Битва за Кавказ (25 июля 1942 — 9 октября 1943);Белорусская операция (23 июня — 29 августа 1944);Битва за Правобережную Украину (24 декабря 1943 — 17 апреля 1944);Будапештская операция (29 октября 1944 — 13 февраля 1945);Прибалтийская операция (14 сентября — 24 ноября 1944);Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945);Восточно-Прусская операция (13 января — 25 апреля 1945);Берлинская операция (16 апреля — 8 мая 1945). Итоги и значение Великой Отечественной войныНесмотря на то, что основная цель Великой Отечественной войны была оборонительная, в итоге советские войска перешли в наступление и не только освободили свои территории, но и уничтожили немецкую армию, взяли Берлин и остановили победоносное шествие Гитлера по Европе. Великая Отечественная война стала последним этапом Второй Мировой.К сожалению, несмотря на победу, для СССР эта война оказалась разорительной – экономика страны после войны находилась в глубоком кризисе, так как промышленность работала на военную отрасль исключительно, большая часть населения была убита, оставшиеся голодали.Тем не менее, для СССР победа в этой войне означала, что теперь Союз становился мировой сверхдержавой, которая вправе диктовать свои условия на политической арене.