Запишите значение растений в природе и в жизни человека?
Биология
Запишите значение растений в природе и в жизни человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В жизни человека:растения очищают воздух берут в себя углекислый газ а отдаю кислород, растения в природе их значение в том что они могут является едой для животных
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