Найти значение выражений 70- b и b+8 при b= 32,b=34, b=46,b= 68.
Математика
Найти значение выражений 70- b и b+8 при b= 32,b=34, b=46,b= 68.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При б=32: 70-б=70-32=38, б+8=8+32=40 при б=34 70-б=70-34=36, б+8=34+8=42 при б= 46 70-б=70-46=24, б+8=46+8=54 при б=68 70-б=70-68=2, б+8=68+8=76
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